Buchstaben Battle

Jasmin, Susanne, Jan versus Simon, Josef, Joyce

SAT.1Folge vom 16.09.2021
Jasmin, Susanne, Jan versus Simon, Josef, Joyce

Jasmin, Susanne, Jan versus Simon, Josef, JoyceJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 16.09.2021: Jasmin, Susanne, Jan versus Simon, Josef, Joyce

43 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jasmin Schwiers, Jan van Weyde, Simon Pearce und Joyce Ilg) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

