Thomas, Elke, Tahnee versus Michael, Thomas, MeltemJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Thomas, Elke, Tahnee versus Michael, Thomas, Meltem
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Thomas Hermanns, Tahnee, Michael Kessler und Meltem Kaptan) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.