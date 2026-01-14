Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 10vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zu einem anständigen Dorf gehört hin und wieder mal ein ordentlicher Krach. Diesmal sind die Krämerin und die Wirtin heftig zerstritten. Seit im Wirtshaus Bohnen und Speck zu Dumpingpreisen angeboten werden, kauft niemand mehr seine Lebensmittel im Krämerladen. Castillo und Bruni haben die glorreiche Idee, einen Kochkurs für das ganze Dorf zu veranstalten. Leider geht der Schuss nach hinten los, denn plötzlich sind alle fanatische Köche und keiner geht mehr in den Dragon’s Inn. Der Eifrigste unter den Hobbyköchen ist ausgerechnet der Herzog. Und so ersinnen Castillo und Bruni einen Plan, der das Dorf zünftig vereint und die Streithähne wieder versöhnt.

