Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 8: Der Vollmond
Zur Zeit spielt das ganze Dorf verrückt, denn seit Tagen ist Vollmond, und keiner weiß, ob es jemals wieder Tag wird. Bruder Martin hat durch sein Teleskop seltsame Blinkzeichen auf dem Mond ausgemacht. Weder er noch Castillo haben eine Ahnung, was das bedeutet. Aber Zauberer Hexopulus ist sich sicher: Das kosmische Urwerk des Mondes ist defekt, und der Mann im Mond weiß nicht, wie man es repariert. Da hilft nur eins: um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, wird Castillo mit einer riesigen Kanone auf den Mond geschossen – bewaffnet mit einem Werkzeugkasten und einem modernen Dosophon, mit dem er Sprechkontakt zur Erde halten kann. Auf dem Mond angekommen lernt Castillo den Mann im Mond höchstpersönlich kennen. Er repariert das kosmische Uhrwerk und bekommt als Dank einen Mondstein geschenkt.
