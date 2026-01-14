Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 3: Die Verstopfung
Meistens sind Castillos Erfindungen genial, aber manchmal richten sie auch großes Unheil an. So sind die Sieben-Meilen-Federn, die er sich diesmal ausgedacht hat, für Adelaide ein Riesenspaß, für den Herzog allerdings überhaupt nicht. Als er nämlich vom Balkon auf die herumliegenden Federn fällt, wird er direkt in den Brunnen geschleudert. Dort steckt er nun fest, und alle Versuche, ihn herauszuziehen, schlagen fehl. Das wäre nicht so schlimm, wenn nicht Hexopulus ein sechstes Gesetz ins Gesetzbuch gezaubert hätte. Dieses besagt, dass beim Ausfall des Herzogs ein neuer Monarch gewählt werden muss. Da weder die Angestellten des Hofes noch Kinder für das hohe Amt kandidieren dürfen, bleiben als Anwärter nur die Wirtin, der Schmied, die Krämerin – und: natürlich Hexopulus. Beinahe wäre die glorreiche Monarchie des Herzogs Geschichte gewesen. Gott sei Dank hat Castillo wieder einmal die rettende Erfindung parat, und die ist – wie in den meisten Fällen – einfach genial...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick