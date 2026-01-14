Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Die Handelsstraße

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 9vom 14.01.2026
Folge 9: Die Handelsstraße

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Schlechte Nachrichten vom König: Um einer modernen Handelsstraße Platz zu machen, soll das Dorf abgerissen und 200 Meter weiter wieder aufgebaut werden. Ein Minister der Baubehörde wird vorbeigeschickt, um die Voraussetzungen vor Ort zu prüfen. Die Dorfbewohner sind verzweifelt, und nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn nicht Castillo wieder einmal die rettende Idee gehabt hätte... Der hoheitliche Beamte trifft ein, und das ganze Dorf scheint von dem königlichen Vorhaben begeistert zu sein. Als sich jedoch schon bald die unterschiedlichsten –allerdings von langer Hand geplanten - Katastrophen ereignen, muss der Minister zugeben, dass dies der letzte Ort ist, der sich für eine Handelsstraße eignet.

