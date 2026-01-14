Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 4: Der Pleitegeier
Dem Finanzgeier Walli ist es doch tatsächlich gelungen, das gesamte Vermögen des Herzogs samt Adelaides Aussteuer zu verspekulieren. Mit dem Befehl, die Staatskasse innerhalb von drei Tagen wieder aufzufüllen, wird Walli vom Herzog im hohen Bogen hinausgeschmissen. Um ihr Gefieder zu retten, heuert Walli mit einer rührseligen Geschichte bei Hexopulus an. Als Dienstmädchen getarnt will sie Hexopulus’ geheime Formel zur Herstellung von Gold herausbekommen und somit ihre Pleite wieder gutmachen. Unterdessen finden Adelaide, Castillo, Siggi und Bruni in einer Höhle Hexopulus’ Goldmaschine, die allerdings statt Gold Porzellan produziert. Adelaide unternimmt einen letzten Versuch, die Maschine zu füttern. Plötzlich gibt es einen Knall, und eine der Höhlenwände stürzt ein. Als der Rauch sich verzogen hat, entdecken die vier einen riesigen Schatz, der von den Ahnen des Herzogs dort versteckt wurde. Nun ist die Staatskasse gerettet, und Walli wird vom Herzog wieder angestellt – allerdings als Dienstmädchen.
