Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 11: Der Hohle Zahn
Zahnschmerzen sind der Horror! Das muss auch Loeffel leidvoll erfahren, nachdem er zu kräftig auf einen Kirschkern gebissen hat. Kühlung, Kräuter, Meditation - nichts bringt die erhoffte Linderung. “Selbst ist der Koch!” denkt sich Loeffel und zieht den Zahn auf eigne Faust. Jetzt hat er zwar keine Schmerzen mehr, dafür aber ein riesiges Loch, durch das er beim Sprechen ganz übel pfeift. Und ein pfeifender Koch ist für den herzoglichen Hof nicht zu gebrauchen. Laut Bruder Martin würde die Behandlung des Lückenpfiffs 500 Goldstücke kosten, aber Walli, des Herzogs Finanzgeier, macht nur ein Goldstück locker. Zu wenig für Loeffels Rettung, so scheint es, aber Castillo hat eine Idee...
