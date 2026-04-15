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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Loslassen aus Liebe

BetaStaffel 2Folge 1vom 15.04.2026
Loslassen aus Liebe

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 1: Loslassen aus Liebe

46 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Die hochschwangere Shelly kommt mit Komplikationen ins Krankenhaus. Olivia und Jack stehen ihr ebenso zur Seite, wie Jacks Sohn Eric, der auch der Vater des ungeborenen Babys ist. Die Sorge um Shelly weckt alte Erinnerungen in Olivia an den Tag, an dem ihr Sohn Jordan starb. Justine und Seth sind währenddessen damit beschäftigt, das niedergebrannte Restaurant wieder aufzubauen. Warren, Justines Ex-Verlobter, gerät ins Zentrum der Ermittlungen bezüglich des Brandanschlags.

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