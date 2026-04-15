Irgendwann, eines TagesJetzt kostenlos streamen
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 7: Irgendwann, eines Tages
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Mit Sorge sieht Jack, dass Eric sich immer weiter in Abhängigkeit zu Warren begibt. Lukes Prozess steht kurz bevor. Die neue Staatsanwaltsassistentin Rebecca Jennings will unbedingt eine Verurteilung Lukes erreichen, da sie sich dadurch einen Karriereschub erhofft. In Erwartung eines harten Urteils gesteht Luke Justine daher seine Liebe. Doch die Reaktion von Justine ist anders, als erwartet. Außerdem taucht eine Verflossene von Jack in Cedar Cove auf und sorgt für Unruhe ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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