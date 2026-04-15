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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Irgendwann, eines Tages

BetaStaffel 2Folge 7vom 15.04.2026
Irgendwann, eines Tages

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 7: Irgendwann, eines Tages

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Mit Sorge sieht Jack, dass Eric sich immer weiter in Abhängigkeit zu Warren begibt. Lukes Prozess steht kurz bevor. Die neue Staatsanwaltsassistentin Rebecca Jennings will unbedingt eine Verurteilung Lukes erreichen, da sie sich dadurch einen Karriereschub erhofft. In Erwartung eines harten Urteils gesteht Luke Justine daher seine Liebe. Doch die Reaktion von Justine ist anders, als erwartet. Außerdem taucht eine Verflossene von Jack in Cedar Cove auf und sorgt für Unruhe ...

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