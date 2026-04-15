Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 5: Alles auf Anfang
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Grace zieht erneut gegen ihren Ex-Mann Dan vor Gericht - und ihre Freundin Olivia führt die Verhandlung. Jack wird von seinem Boss aufgefordert, einen lobenden Artikel über Warren Saget zu schreiben. Heraus kommt ein bissiger Artikel, der allseits Beifall findet. Doch sein Sohn Eric wird zukünftig für Saget arbeiten! Justine hilft Luke einfühlsam über seine schreckliche Kriegsvergangenheit hinwegzukommen, doch die Geister der Vergangenheit quälen ihn immer weiter ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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