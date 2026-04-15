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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Keine Ausreden

BetaStaffel 2Folge 8vom 15.04.2026
Keine Ausreden

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 8: Keine Ausreden

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia erfährt, dass Grace wieder mit ihrem Bruder Will gesprochen hat. Sind Olivias Bruder und ihre Freundin etwa dabei, sich zu verlieben? Luke und Justine beschließen, lediglich Freunde zu blieben. Doch sie spüren schnell, dass sie einander sehr brauchen ... Als Jack Luke für einen Artikel interviewt, wird ihm die tragische Konsequenz des Schweigens und Verdrängens bewusst. Er begreift, dass er sich Olivia gegenüber endlich öffnen muss.

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