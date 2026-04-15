Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 8: Keine Ausreden
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia erfährt, dass Grace wieder mit ihrem Bruder Will gesprochen hat. Sind Olivias Bruder und ihre Freundin etwa dabei, sich zu verlieben? Luke und Justine beschließen, lediglich Freunde zu blieben. Doch sie spüren schnell, dass sie einander sehr brauchen ... Als Jack Luke für einen Artikel interviewt, wird ihm die tragische Konsequenz des Schweigens und Verdrängens bewusst. Er begreift, dass er sich Olivia gegenüber endlich öffnen muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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