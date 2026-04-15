Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 10: Geheimnisse und Lügen
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Obwohl Olivia Rebeccas Lüge aufgedeckt hat, gibt sie der jungen Assistenzstaatsanwältin eine zweite Chance. Doch Rebecca weiß diese Geste offensichtlich nicht zu würdigen ... Jack arbeitet an seiner ersten Kolumne für den "Seattle Courier", wird jedoch von einer Schreibblockade behindert. Jeri zeigt ihm eine gefährliche Lösung für sein Problem. Währenddessen finden Justine und Luke wieder zueinander.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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