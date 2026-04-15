Beziehungen und BindungenJetzt kostenlos streamen
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 3: Beziehungen und Bindungen
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia fühlt sich von Jack unter Druck gesetzt, als er darauf drängt, Wohnungsschlüssel auszutauschen. Zu sehr erinnern sie manche seiner Eigenschaften an ihren Ex-Mann Stan ... Shelly und Eric wollen beide das Beste für ihr neugeborenes Baby. Während Eric sich bemüht, eine ausreichende finanzielle Grundlage für die kleine Familie zu schaffen, entschließt sich Shelly, nach Seattle zu gehen und das College abzuschließen. Eric ist von dieser Nachricht wie vor den Kopf gestoßen.
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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