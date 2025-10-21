Staffel 1Folge 11vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 11: BUH! Hab dich erschreckt!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie kann Lola immer wieder erschrecken. Lola ist verzweifelt, weil sie es einfach nicht schafft, ihn zurück zu erschrecken – so sehr sie sich auch bemüht. Also beschließt sie, eine Übernachtungsparty mit Lotta und Marv zu veranstalten, um ihn endlich zum Springen zu bringen.
