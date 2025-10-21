Staffel 1Folge 2vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 2: Ich kann alles, wirklich alles ganz allein machen
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lola besteht darauf, alles selbst zu machen – sogar Dinge, die sie eigentlich nicht besonders gut kann. Charlie versucht ihr beizubringen, dass es völlig in Ordnung ist, hin und wieder ein wenig Hilfe von anderen anzunehmen.
