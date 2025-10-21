Staffel 1Folge 4vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 4: Aber das ist mein Buch
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Lolas Lieblingsbuch ist „Käfer, Krabbeltiere und Schmetterlinge“, das sie sich oft aus der örtlichen Bibliothek ausleiht. Doch als jemand anderes ihr geliebtes Buch ausleiht, versucht Charlie, ein anderes Buch zu finden, das ihr Interesse weckt.
