Staffel 1Folge 13vom 21.10.2025
Ich war’s nicht!Jetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 13: Ich war’s nicht!
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie sagt Lola, dass sie nicht mit seiner selbstgebauten Modellrakete spielen soll. Aber Lola kann einfach nicht widerstehen – sie und Soren Lorenson müssen die Rakete benutzen, um einen traurigen Elefanten zurück in den Dschungel zu bringen. Die Rakete geht dabei kaputt, und als Charlie es herausfindet, braucht Lola Hilfe, um zuzugeben, dass sie seine Rakete beschädigt hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick