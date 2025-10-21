Wir versprechen es, natuerlich wir können auf deinen Hund aufpassenJetzt kostenlos streamen
Charlie und Lola
Folge 6: Wir versprechen es, natuerlich wir können auf deinen Hund aufpassen
Lola mag Hunde sehr gern, aber sie darf keinen haben, weil ihre Eltern darauf bestehen, dass sie erst verantwortungsvoll genug sein muss. Ihr und Lottas Lieblingshund ist Marvs Hund Sizzles. Im Park überreden die Mädchen Marv, ihnen Sizzles anzuvertrauen, während er und Charlie Fußball spielen. Doch als ihr Wunsch endlich in Erfüllung geht, machen Lola und Lotta Sizzles von der Leine los (obwohl Marv ihnen ausdrücklich gesagt hat, das niemals zu tun), und er verschwindet aus Versehen. Als die Mädchen den Hund schließlich wiederfinden, sehen sie auch einen anderen, der genauso aussieht – und sie können die beiden nicht auseinanderhalten. Sie wählen den Hund, der sich zuerst hinsetzt (Sizzles’ bester Trick), sind sich aber nicht sicher, ob sie den richtigen gewählt haben. Zum Glück liest Charlie das Namensschild des Hundes und bestätigt, dass es tatsächlich Sizzles ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick