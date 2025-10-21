Staffel 1Folge 19vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 19: Schnee ist mein Liebstes und Allerbester
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Schnee ist vorhergesagt und Lola kann es kaum erwarten. Als er endlich fällt, haben Charlie, Lola, Marv, Lotta und Sizzles viel Spaß beim Spielen. Doch als der Schnee schmilzt, ist Lola traurig, und Charlie erklärt ihr, dass Schnee nicht mehr besonders wäre, wenn es immer schneien würde.
