Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Der letzte Brief

WarnerStaffel 1Folge 13
Folge 13: Der letzte Brief

43 Min.Ab 16

Rush bekommt es mit ihrem ältesten Mordfall zu tun, als Sarah Tucker, die 40-jährige Enkelin von Sadie Douglas, bei ihr auftaucht. Sarah hat Briefe ihrer Großmutter gefunden, einer farbigen Frau, die 1939 umgebracht wurde, und diese Briefe bringen neues Licht in den nie aufgeklärten Fall. Immer wieder ist von einem Milchmann die Rede, der das Haus belieferte, in dem Sadie wohnte. Offenbar gehörten er und ein Kollege einer Organisation weißer Rassisten an und bedrohten Sadie ...

