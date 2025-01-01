Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 15: Disco Inferno
44 Min.Ab 12
1978 kamen bei einem Großbrand in einer Diskothek 23 Menschen ums Leben. Auf einer Baustelle auf dem ehemaligen Disko-Gelände werden nun, Jahrzehnte später, Überreste eines menschlichen Körpers gefunden, der damals nicht geborgen wurde - unterhalb des ehemaligen V.I.P.-Bereichs. Doch die Gerichtsmedizin stellt fest, dass die Person nicht durch den Brand ums Leben kam, sondern durch einen Kopfschuss. Wurde das Feuer gelegt, um den Mord zu vertuschen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick