Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 6: Liebe ist stärker als der Tod
43 Min.Ab 12
Lilly Rush öffnet erneut die Akten zu einem Mordfall, der 22 Jahre zurückliegt. Grund dafür ist die Aussage eines gerade von Sherman gefassten Gangsters, der Strafmilderung erreichen will, indem er der Polizei einen Tipp gibt: Ein gewisser Al Clarkson sitzt angeblich seit 22 Jahren unschuldig im Gefängnis - für den Mord an einem Schulmädchen, den er nicht begangen hat. Stattdessen nennt der Mann einen anderen Tatverdächtigen, Will Harrell, den Lilly sich nun vorknöpfen muss ...
