Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Kirchgänger
43 Min.Ab 12
Caroline Bayes, die unter Alzheimer leidet, kann sich eines Tages für kurze Momente an das Jahr 1990 erinnern, als ihr Mann ermordet wurde. Die plötzlich aufflackernden Erinnerungsmomente der Kranken veranlassen Lilly Rush, die Akten um den nie gelösten Mordfall wieder zu öffnen. Sie findet heraus, dass der ermordete Organist Mitchell Bayes vor seinem Tod eine Affäre mit Judy Enright gehabt hatte, einem Gemeindemitglied, das ihn noch am Abend seiner Ermordung angerufen hatte ...
