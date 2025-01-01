Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Rush öffnet erneut die Akten eines Mordfalles, der sich 1997 ereignete: Ein Anhalter wurde in der Nähe von Atlantic City tot aufgefunden. Rush glaubt, dass der Tramper, Matt Mills, damals einen größeren Casinogewinn bei sich hatte und von einem Trucker umgebracht wurde, der mehrere Anhalter auf seiner Route getötet hat. Doch ihre Recherchen ergeben, dass der Ermordete selbst auch eine kriminelle Vergangenheit hatte und die Tat möglicherweise ein Racheakt war ...

