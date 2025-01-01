Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Eine explosive Überraschung

WarnerStaffel 1Folge 2
Eine explosive Überraschung

Eine explosive ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 2: Eine explosive Überraschung

43 Min.Ab 12

Die Verlobte des Feuerwehrmannes Rob Deamer bittet Lilly um Hilfe: Sie soll beweisen, dass ein Mann namens Albert Miller verantwortlich für den Mord an Robs erster Frau ist. Lilly muss tief in der Vergangenheit graben, doch als Robs Tochter Gwen beginnt, Miller zu bedrohen, entdeckt Lilly, dass es auch in Robs Leben Ungereimtheiten gibt: seltsame Beziehungen und heimliche Ehen, die gewaltsam endeten. Im Laufe ihrer Ermittlungen stößt sie auf einen neuen Verdächtigen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen