WarnerStaffel 2Folge 16vom 24.10.2025
Folge 16: Selbstjustiz

44 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Stillmans Bruder, der Priester ist, vertraut Stillman eine Information an: 1993 hätte ein Kleinkrimineller seine Mittäterschaft an der Entführung des kleinen Jungen Kyle Bream zugegeben. Kyle wurde damals ertrunken in Salem Harbour angeschwemmt. Nach dem Tod des Gangsters fühlt Stillmans Bruder sich nicht mehr an das Beichtgeheimnis gebunden - und deshalb können die Recherchen wieder aufgenommen werden. Die Ermittlungen führen in die Kinderporno-Szene ...

