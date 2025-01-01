Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 12: Tödliche Wette
42 Min.Ab 12
Der ehemalige Boxer und Ringrichter Sonny ruft das Team von Detective Lilly Rush an sein Sterbebett, um den Leuten von der Mordkommission ein Geheimnis anzuvertrauen: 1976 hat er einen Boxkampf wider besseres Wissen nicht abgebrochen. Jerry Stone, der hoffnungslos unterlegen war, starb damals im Ring, weil Ringrichter Sonny erpresst wurde. Doch noch ehe er der Mordkommission sagen kann, von wem, stirbt er ...
