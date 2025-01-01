Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Die Sekte

Staffel 2Folge 11
Die Sekte

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 11: Die Sekte

43 Min.Ab 12

Lilly Rush muss noch einmal den Selbstmord des Sektenmitglieds Matthew aus dem Jahr 1978 untersuchen, der sich nur wenige Tage, nachdem seine Eltern einen so genannten "Deprogrammierer" engagiert hatten, tötete. 26 Jahre später glaubt Matthews Schwester Beth immer noch nicht, dass ihr Bruder damals freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Sie erfährt, dass derselbe Deprogrammierer jetzt des Mordes an einem anderen Sektenmitglied angeklagt ist, und bittet Rush, ihr zu helfen ...

Warner
