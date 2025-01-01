Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 6: Übernachtungsgäste
43 Min.Ab 12
Rush muss sich mit dem Mord an einer Frau beschäftigen, die ertränkt im Teich des Luxusviertels Chestnut Hill gefunden wurde. Vor 14 Jahren wurde in demselben Teich schon einmal eine junge Frau getötet, und ihr Körper war mit den gleichen Zeichen bemalt wie der Leichnam der nun gefundenen Toten. Anscheinend handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter. Doch als man den Mörder der zweiten Frau findet, bestreitet dieser, etwas mit der früheren Tat zu tun zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick