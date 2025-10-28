Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 18: Verhängnisvolle Sucht
43 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Megan, die Jugendliebe von Nick Vera, bittet den Detective um Hilfe: Sie möchte den Unfalltod ihrer Schwester Sloane, die vor zehn Jahren ums Leben kam, erneut untersuchen lassen. Sie glaubt nicht, dass Sloane, die angeblich betrunken gefahren war, die alleinige Schuld an dem Geschehen trug. Die Ermittlungen Veras und seiner Kollegen bringen viel Deprimierendes zutage, und es stellt sich heraus, dass verschiedene Personen mitverantwortlich für Sloanes Tod waren ...
