Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 2: Fabrikmädchen
44 Min.Ab 12
Bei einer 60-jährigen Wiedersehensfeier alter Damen, die während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam in einer Fabrik gearbeitet hatten, kommen Erinnerungen an einen mysteriösen Todesfall hoch, der sich damals ereignete. Eine Freundin der Verstorbenen erscheint bei Detective Rush und bittet sie, den Fall noch einmal aufzurollen. Mehrere Gespräche mit den Fabrikarbeiterinnen von einst bringen Rush zu dem Schluss, dass die Damen 1943 nicht so unschuldig waren, wie sie schienen ...
