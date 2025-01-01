Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Schwarz und Weiß

WarnerStaffel 2Folge 19
Schwarz und Weiß

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 19: Schwarz und Weiß

44 Min.Ab 12

Jeffries ist der Einzige, der einen Mord aus dem Jahr 1963 nie vergessen hat: Damals wurde ein junger Schwarzer getötet, und er entdeckte die Leiche. Als eines Tages am Ort des Verbrechens keine Blumen mehr für den Toten liegen, fällt dies Jeffries sofort auf. Er rollt den Fall noch einmal auf, und die Zeit der Rassenunruhen erscheint wieder vor seinem inneren Auge. Schwarze und weiße noch lebende Zeitzeugen werden zum Fall des toten Jungen befragt ...

