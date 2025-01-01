Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Fall des Serienmörders Roy Brigham Anthony aus New Jersey wird neu aufgerollt. 1980 hatte sich der Mann bereit erklärt, auch die Taten zu gestehen, für die es keine Indizienbeweise gab; im Gegenzug sollte er Haftverkürzung erhalten. Nun wird Roy wegen guter Führung vorzeitig entlassen - es sei denn, es gelingt jetzt, ihm einen Mord nachzuweisen, den er damals nicht gestanden hat ...

