Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 10vom 05.12.2025
Languste am Spieß

Folge 10: Languste am Spieß

22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Noah Cappe staunt am "Florida Strawberry Festival" nicht schlecht darüber, was man alles mit Erdbeeren anstellen kann: Von Burgern bis hin zu Milchshakes wird dem Foodie hier jede Menge Köstliches serviert. Am "Towson Town Spring Festival" finden sich hingegen Gaumenfreuden aus dem Meer auf dem Teller.

