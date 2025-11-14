Staffel 6Folge 4vom 14.11.2025
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 4: Ein perfekter Frühstücks-Burger
22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Noah Cappe besucht die "Greater Gulf State Fair" in Mobile, Alabama, um dort den "Dirty Bird" zu verkosten. Dieser geräucherte Truthahnschenkel wird mit speziellem Reis serviert und verspricht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. In Florida lässt sich der Foodie außerdem den berühmten "Chili-Mac-Attack"-Becher auf der Zunge zergehen.
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Genre:Kochen, Reise, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
