Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 8: Fruchtiges Laster
In Florida ruft die "Manatee County Fair? experimentierfreudige Feinschmecker auf den Plan: Noah Cappe probiert einen Pizza-Burrito und eine Hot-Dog-Frühlingsrolle. Anschließend kostet der Foodie sich bei den "Hillbilly Days" durch jede Menge Kohlenhydrate.
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
