ProSieben MAXXStaffel 6Folge 6vom 21.11.2025
DATTEL-BURGER

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

Folge 6: DATTEL-BURGER

22 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Noah Cappe besucht das Dattelfestival, auch als die "Riverside County Fair" in Indio bekannt, wo sich für den Foodie alles um die süße braune Frucht dreht. Während Ryan ihm einen Dattel-Cheeseburger serviert, präsentiert Fabe ihren köstlichen Churro-Hot-Dog.

ProSieben MAXX

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

