Staffel 6Folge 11vom 05.12.2025
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 11: Einhorn-Shake
22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Noah Cappe besucht die "Carolina Coastal Fair" und kostet dort Süßkartoffel-Senf und Krautsalat mit Blauschimmelkäse. Als Dessert gönnt sich der Foodie schließlich einen außergewöhnlichen Lolli. Auf der "Maricopa County Fair" stillt Noah seinen Durst mit einem Einhorn-Shake.
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Genre:Kochen, Reise, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
