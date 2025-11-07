Staffel 6Folge 2vom 07.11.2025
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 2: Scharf geht immer!
22 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
In Indio, Kalifornien, wird ein Jahrmarkt zur Feier der Dattelernte veranstaltet. Hier gibt es jede Menge Unterhaltung und ausgefallene Leckereien. Noah Cappe kostet unter anderem einen Dattelmilchshake mit Kuchentopping und einen feurigen Hot Dog.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
