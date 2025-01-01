Danni Lowinski
Folge 3: Klassenkampf
Dannis neuer Mandant ist Mehmet, der wegen Belästigung einer Lehrerin der Schule verwiesen wurde. Doch Mehmet ist sich keiner Schuld bewusst. Er hat seine Lehrerin Frau Hagen, die ihm trotz guter Leistungen schlechte Noten gegeben hat, zur Rede gestellt. Diese hat sich daraufhin bedroht gefühlt. Als Danni schließlich die Lehrerschaft einlädt, um sich ein umfassendes Bild von dem Fall zu machen, erlebt sie eine Überraschung: Frau Hagen behauptet, Mehmet habe sie vergewaltigt ...
