Danni Lowinski
Folge 6: Klotz am Bein
45 Min.Ab 12
Der Wachmann der Passage, Manni Goldmann, ist alleinerziehender Vater und auf der verzweifelten Suche nach einem Kindergartenplatz für seinen Sohn Malte. Danni verschafft ihm mit Hilfe einer Lüge einen Platz in einem katholischen Kindergarten. Doch die fälschliche Behauptung, dass Malte Jude sei, kommt sie teuer zu stehen: Malte darf zwar in dem Kindergarten bleiben, doch Danni bekommt eine Vorladung: Man will ihr die Zulassung als Anwältin entziehen!
