SAT.1Staffel 1Folge 4
45 Min.Ab 12

Miriam steht nach dem Tod ihres Mannes mit ihrem achtjährigen Sohn vor einem riesigen Berg Schulden. Sie könnte dadurch ihr Haus verlieren, da sie das Geld für die nötige Tilgung der Raten nicht aufbringen kann. Danni versucht, Miriam zu helfen, indem sie vor Gericht den Banken Versäumnisse in der Prüfung der Kreditwürdigkeit ihrer Kunden nachweisen will. Doch reicht das aus, um den Prozess zu gewinnen?

