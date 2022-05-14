Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Alles auf Schwarz

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 14.05.2022
Alles auf Schwarz

Alles auf SchwarzJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 8: Alles auf Schwarz

43 Min.Folge vom 14.05.2022

Uta Schwartz gehört ein kleiner Kiosk, der ihr weggenommen werden soll, weil eine Supermarktkette ihre Filiale ausbauen will. Obwohl die Anwältin der Supermarktkette Uta 200.000 Euro angeboten hat, lehnt sie ab und will weiterhin ihren Kiosk erhalten. Danni kann sie nicht verstehen. Uta könnte mit dem Geld ihre Tochter und ihren kranken Enkelsohn unterstützen. Wird Danni sie zur Besinnung bringen können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen