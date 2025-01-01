Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Selbstbestimmung

SAT.1Staffel 1Folge 9
Selbstbestimmung

Danni Lowinski

Folge 9: Selbstbestimmung

45 Min.Ab 12

Dannis neuester Fall erfordert Fingerspitzengefühl: Die 16-jährige Türkin Zeynap soll von ihren Eltern in die Türkei abgeschoben werden, um dort mit ihrem Cousin verheiratet zu werden. Doch die junge Frau wehrt sich vehement gegen die Entscheidung der Eltern. Die bleiben trotz eines tiefgründigen Gesprächs mit Danni stur. Erschwerend kommt Zeynaps Schwangerschaft hinzu. Vor Gericht werden beide Seiten sorgfältig abgewogen - plötzlich bricht Zeynap mit einer Blutung zusammen!

