Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Endspiel

SAT.1Staffel 2Folge 13
Endspiel

EndspielJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 13: Endspiel

43 Min.Ab 12

Feldwebel Hartmuth Wolff leidet unter den Nachwirkungen seines Afghanistan-Einsatzes, doch die Bundeswehr attestiert ihm keine "Wehrdienstbeschädigung", weshalb er die Kosten für Reha und Therapie nicht erstattet bekommt. Danni klagt - und verliert den Prozess. Hartmuth ist verzweifelt. Bewaffnet nimmt er Danni und Bea am nächsten Tag als Geiseln und fordert ein Verhandlungsgespräch mit Karl-Theodor zu Guttenberg ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen