Danni Lowinski
Folge 13: Endspiel
43 Min.Ab 12
Feldwebel Hartmuth Wolff leidet unter den Nachwirkungen seines Afghanistan-Einsatzes, doch die Bundeswehr attestiert ihm keine "Wehrdienstbeschädigung", weshalb er die Kosten für Reha und Therapie nicht erstattet bekommt. Danni klagt - und verliert den Prozess. Hartmuth ist verzweifelt. Bewaffnet nimmt er Danni und Bea am nächsten Tag als Geiseln und fordert ein Verhandlungsgespräch mit Karl-Theodor zu Guttenberg ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick