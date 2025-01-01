Danni Lowinski
Folge 11: Mutterkind
43 Min.
Stefanie Kemper wendet sich hilfesuchend an Danni, denn man will ihr die kleine Lilly wegnehmen. Danni staunt nicht schlecht, denn Stefanie ist gerade mal 13 Jahre alt. Das Jugendamt hat ihr Baby in eine Pflegefamilie gegeben, nachdem Stefanie beim Feiern erwischt wurde. Nun möchte sie beweisen, dass sie ihrer Tochter sehr wohl eine stabile, familiäre Umgebung bieten kann. Danni setzt sich vor Gericht ein und kämpft für die junge Mutter ...
