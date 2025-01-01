Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 10
Folge 10: Wintermärchen

43 Min.

Dannis neuer Klient ist Silvio Heimeroth. Der will sich mit seiner Fußballmannschaft für die Obdachenlosen-Weltmeisterschaft in Brasilien qualifizieren. Bisher wurde ihnen der Trainingsplatz von einer großen Bank kostenlos zur Verfügung gestellt - doch die will das Team nun wieder loswerden. Danni übernimmt den Fall. Das arrogante Gebaren ihrer Gegner vor Gericht provoziert Danni so sehr, dass sie ihnen einen Wettkampf vorschlägt: das Bankerteam gegen Dannis Penner ...

SAT.1
