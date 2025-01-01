Danni Lowinski
Folge 6: Tabu
43 Min.Ab 12
Danni und Bea hören in der Passage einen Schrei: Herr Schöller, mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs, ist gestürzt und hat eine kleine Schramme im Gesicht. Danni wittert einen Versicherungsfall und will die Passage verklagen, doch eine ältere Dame sagt aus, der Mann sei von seiner Frau geschlagen worden. Danni stellt ihn zur Rede, doch er leugnet. Als sie allerdings Narben am Arm des Sohnes sieht, nimmt sie sich der Sache an.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick