Danni Lowinski
Folge 3: Waisenkind
45 Min.Ab 12
Die somalische Mutter der kleinen Momo kam bei einem Autounfall ums Leben. Da der Vater unbekannt ist, soll ihre einjährige Tochter nach Somalia zu den Großeltern abgeschoben werden. Frau Kolberg, die Leiterin des Waisenhauses, in dem Momo gerade untergebracht ist, möchte dies auf jeden Fall verhindern, da dem Kind in Deutschland eine bessere Zukunft bevorsteht. Dannis einzige Chance ist die Suche nach dem Vater, den sie in dem Zahnarzt Paul Steinhausen gefunden zu haben scheint.
